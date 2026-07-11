Kimi Antonelli o la Ferrari | per chi tifano gli italiani?
Kimi Antonelli, debutto in Formula 2 lo scorso anno e attualmente in testa alla classifica, ha attirato l’attenzione degli italiani. La sua rapida ascesa nel motorsport ha portato molti tifosi a seguirlo con interesse, soprattutto considerando il suo legame con la Ferrari. La sua carriera si è evoluta in modo rapido, passando da esordiente a protagonista, grazie anche ai risultati ottenuti in questa stagione.
La sua vita è cambiata all’improvviso, con la stessa velocità con cui disegna traiettorie vincenti in pista. Debuttante nel Circus l’anno scorso, leader della classifica quest’anno. Kimi Antonelli ha appena 19 anni ma è già uno degli sportivi italiani più conosciuti e apprezzati. E uno studio freschissimo, che Sportweek pubblica in esclusiva, lo colloca al vertice del tifo in Formula 1. La società di consulenza sportiva StageUp e Ipsos-Doxa, nell’ambito di Sponsor Value (la ricerca periodica sviluppata in partnership dal 2000), hanno condotto un sondaggio su un campione di 1.835 italiani, rappresentativi della popolazione di età compresa tra i 14 e i 64 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Kimi Antonelli going to Ferrari
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