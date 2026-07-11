Kimi Antonelli, debutto in Formula 2 lo scorso anno e attualmente in testa alla classifica, ha attirato l’attenzione degli italiani. La sua rapida ascesa nel motorsport ha portato molti tifosi a seguirlo con interesse, soprattutto considerando il suo legame con la Ferrari. La sua carriera si è evoluta in modo rapido, passando da esordiente a protagonista, grazie anche ai risultati ottenuti in questa stagione.

La sua vita è cambiata all’improvviso, con la stessa velocità con cui disegna traiettorie vincenti in pista. Debuttante nel Circus l’anno scorso, leader della classifica quest’anno. Kimi Antonelli ha appena 19 anni ma è già uno degli sportivi italiani più conosciuti e apprezzati. E uno studio freschissimo, che Sportweek pubblica in esclusiva, lo colloca al vertice del tifo in Formula 1. La società di consulenza sportiva StageUp e Ipsos-Doxa, nell’ambito di Sponsor Value (la ricerca periodica sviluppata in partnership dal 2000), hanno condotto un sondaggio su un campione di 1.835 italiani, rappresentativi della popolazione di età compresa tra i 14 e i 64 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli o la Ferrari: per chi tifano gli italiani?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kimi Antonelli going to Ferrari

Notizie e thread social correlati

Ferrari o Kimi Antonelli: chi vorreste che vincesse il Mondiale di F1?Un sondaggio online chiede agli utenti chi preferiscono tra Ferrari e Kimi Antonelli per il titolo mondiale di Formula 1.

World Cup 2026: per chi tifano gli italiani? I dati SNAI raccontano le preferenze dei tifosiDopo l’esclusione dell’Italia dalla Coppa del Mondo 2026, i dati raccolti da SNAI mostrano che i tifosi italiani preferiscono seguire altre squadre...

Temi più discussi: Cosa è successo a Kimi Antonelli nel Gp di Silverstone, il guasto alla Mercedes: Sono deluso e arrabbiato; Antonelli sfida Russell: Silverstone è la sua pista. Stai calmo? Sappiamo perché l'ha detto; Antonelli, record su record: il più giovane in pole a Silverstone; Antonelli: Rottura istantanea, non me la spiego. Russell: Fortunato nel finale, weekend difficile.

Kimi Antonelli e Roger Federer si sono incontrati nel dietro le quinte del torneo londinese di Wimbledon. Il pilota bolognese e il fuoriclasse tennista elvetico hanno assistito al match dell’italiana Jasmine Paolini, vinto contro Alex Eala. Scherza Federer: Dobbia x.com

La domanda che non vuole tacere: chi sta sabotando il mio amico Kimi Antonelli? reddit

Kimi Antonelli: vita, carriera e segreti del pilota italiano di Formula 1Kimi Antonelli, il giovane pilota bolognese, sta dominando la Formula 1 con la Mercedes. Scopri la sua storia, i suoi successi e i segreti dietro il suo straordinario talento ... tuobenessere.it

Kimi Antonelli e la foto con tifosi Ferrari molto speciali. E la Mercedes ci scherza su...Al Festival della velocità di Goodwood il bolognese è stato immortalato coi meccanici del Cavallino, immagine diventata virale. Il team di Brackley non si è fatto scappare l'occasione: Sempre bello i ... gazzetta.it