Le maschere enzimatiche e i trattamenti in salone che immobilizzano il viso per 45 minuti sono diventati una tendenza nel settore della bellezza. L’esfoliazione, passaggio fondamentale della skincare, può essere effettuata con enzimi che agiscono in modo delicato, ma un uso eccessivo può compromettere la barriera cutanea e causare irritazioni. La corretta applicazione di questi trattamenti mira a pulire in profondità la pelle e a prepararla per passaggi successivi.

C’è chi la ama, chi la odia, chi la teme e chi la salta a pié pari. L’ esfoliazione è uno dei passaggi più sottovalutati e delicati della skincare. Se effettuata correttamente, pulisce in profondità la pelle e la prepara ai trattamenti successivi, ma se si esagera si rischia di danneggiare la barriera cutanea e irritare il viso. Per questo, negli ultimi anni, sono diventati sempre più popolari le maschere enzimatiche, che promettono un’esfoliazione delicata e ben tollerata. Ma se cercate un detox profondo esistono diverse terapie enzimatiche da fare in salone: ne abbiamo provato uno per capire se ne vale davvero la pena, o è solo hype, restando con il viso “immobilizzato” per 45 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli enzimi sono la nuova frontiera della bellezza: come funzionano le maschere enzimatiche e i trattamenti in salone (che immobilizzano il viso per 45 minuti)

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