Le maschere LED per il viso sono diventate un elemento comune nel mondo della bellezza, apparendo sui social media, nelle routine di cura delle star e nelle serie televisive. Questi dispositivi utilizzano una tecnologia a luce LED, che promette di migliorare l’aspetto della pelle. Nonostante la loro diffusione, c’è chi si chiede se funzionino davvero e quale sia il loro reale meccanismo d’azione. Esperti e studi scientifici hanno analizzato queste apparecchiature, evidenziando aspetti tecnici e risultati clinici.

Sembrano uscite da un film di fantascienza, a metà tra Darth Vader e Gig Robot. Eppure ogg i le maschere LED per il viso sono ovunque e in svariate variabili: nei degli influencer, nelle routine skincare delle celebrity, perfino nelle serie tv. Da Kim Kardashian a Victoria Beckham, fino a una schiera infinita di influencer, è tutto un fiorire di selfie con indosso maschere di plastica bianca che emanano luce rossa, viola o blu. Sono il dispositivo di bellezza “fai da te” del momento, in un mercato globale che ha sfiorato il miliardo di euro grazie a un marketing spesso molto aggressivo e a dichiarazioni sensazionalistiche. Da tempo, noi di FqMagazine, seguiamo questa tendenza cercando come sempre di separare il trend social – e mediatico – dai dati reali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maschere Led per il viso: funzionano davvero? Il parere degli esperti e come funziona la tecnologia alla base del trend beauty del momento

Maschera LED Viso Recensioni: La Mia Esperienza Reale con CurrentBody Serie 2

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