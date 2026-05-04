le maschere enzimatiche sono trattamenti esfolianti di derivazione cosmetica che utilizzano enzimi naturali come papaina o bromelina

Le maschere enzimatiche sono prodotti cosmetici utilizzati per l'esfoliazione del viso. Questi trattamenti contengono enzimi naturali come la papaina e la bromelina, estratti rispettivamente dalla papaia e dall'ananas. Vengono applicate sulla pelle per rimuovere le cellule morte e favorire il rinnovamento cutaneo. La formulazione di queste maschere si basa sull'azione di enzimi che agiscono sulla superficie cutanea senza bisogno di abrasivi.

La maschera viso enzimatica è un trattamento esfoliante di derivazione cosmetica che utilizza enzimi naturali. Come papaina, bromelina o estratti di frutta fermentata, per favorire il rinnovamento cellulare. Agisce sciogliendo le proteine delle cellule morte senza attrito meccanico né azione chimica aggressiva. Il risultato è una pelle più luminosa, levigata e uniforme, con una texture affinata e un aspetto più fresco. Contribuisce inoltre a migliorare l’efficacia dei trattamenti successivi, ottimizzandone l’assorbimento. Maschera viso enzimatica: cos’è e come si usa. L’utilizzo della maschera viso enzimatica è generalmente consigliato una o due volte a settimana, in base al tipo di pelle e alla sensibilità individuale.🔗 Leggi su Amica.it

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