Un giovane di 22 anni è stato sequestrato, rapinato e picchiato per circa due ore in un bed and breakfast nel quartiere romano di Trastevere. L'aggressione è iniziata dopo che l'aggressore, un cantante partecipante a “Area Sanremo 2025”, aveva chiesto un incontro per chiarimenti, rivelatosi una trappola. Durante il pestaggio, sono stati sottratti oggetti di valore. L’autore è stato arrestato dalle forze dell'ordine.

Un presunto piano studiato nei dettagli, culminato in un pestaggio durato circa due ore all’interno di un bed and breakfast nel quartiere romano di Trastevere. È quanto emerge da un’inchiesta dei carabinieri che ha portato all’arresto domiciliare di due giovani, un cantante e un’attrice, accusati insieme a un terzo complice di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. La vicenda è stata ricostruita da “ Il Messaggero”. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima, un ragazzo di 22 anni, sarebbe stata attirata con un pretesto nella struttura ricettiva, dove sarebbe poi stata aggredita, privata della libertà e sottoposta a violenze fisiche e psicologiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Gli chiede un incontro per chiarire, ma era una trappola: 22enne sequestrato, rapinato e picchiato per due ore, arrestato un cantante di “Area Sanremo 2025”

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