22enne sequestrato e torturato | arrestato il cantante italiano Prima Sanremo e ora…

Un cantante italiano di 22 anni è stato arrestato dopo essere stato coinvolto in un caso di sequestro e tortura avvenuto in una stanza nel quartiere di Trastevere. L'episodio, che si sarebbe verificato durante una notte, ha portato all'arresto dell'artista e ha scosso il mondo dello spettacolo giovanile. La vicenda ha avuto ripercussioni legali e mediatiche, con l’indagine ancora in corso.

Una stanza nel cuore di Trastevere, una notte che avrebbe lasciato dietro di sé paura e dolore, poi il silenzio. È una vicenda choc quella emersa a Roma, dove il mondo della musica giovanile e dello spettacolo si ritrova improvvisamente al centro di un’inchiesta dai contorni pesantissimi. Il punto è proprio questo: tra i nomi coinvolti c’è quello di un cantante che pochi mesi fa era arrivato tra i finalisti di Area Sanremo 2025. Ora, però, per Luigi Augusto Bellini, in arte Solø, è arrivata una misura cautelare nell’ambito delle indagini della Procura di Roma. Il cantante Solø ai domiciliari: coinvolta anche la compagna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalirebbero all’ottobre 2025 e si sarebbero consumati in un bed and breakfast di Trastevere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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