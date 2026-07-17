Prossimamente, un gruppo di compagnie aeree e aziende produttrici di motori condurrà test in volo su aerei ecosostenibili. Le prove mirano a verificare miglioramenti tecnici che aumentano l’efficienza, riducono il consumo di carburante e limitano il rumore prodotto durante il volo. Le operazioni si svolgeranno a breve e coinvolgeranno più partner nel settore aeronautico.

Boeing, Lufthansa e Rolls-Royce condurranno insieme e a breve una serie di prove in volo per sperimentare innovazioni tecniche progettate per migliorare l’efficienza dei motori, l’economia del carburante e la riduzione del rumore. Il sistema Next Generation Inlet (letteralmente le prese d’aria di nuova generazione), è un dimostratore di dimensioni ridotte che consente l’integrazione di motori più efficienti dal punto di vista dei consumi sui futuri aeromobili, riducendo peso e resistenza aerodinamica e mantenendo al contempo elevate prestazioni acustiche. Durante il programma di voli sperimentali saranno validate anche procedure di decollo e atterraggio ottimizzate, incluse le traiettorie di volo dette « Intelligent Operations », progettate per ridurre il rumore percepito dalle comunità nei pressi degli aeroporti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gli aerei ecosostenibili del futuro: più silenziosi e meno inquinanti

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These Chinese Flying Cars Cost Less Than You'd Expect — And They're Changing Everything

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