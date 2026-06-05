Milano lancia il condominio del futuro | meno rifiuti meno TARI e più valore per gli immobili

A Milano si sta sviluppando un nuovo modello di gestione condominiale che mira a ridurre i rifiuti e abbattere i costi della TARI. Il progetto prevede l’implementazione di pratiche sostenibili e interventi di valorizzazione immobiliare. L’obiettivo è offrire vantaggi economici ai residenti attraverso una gestione più efficiente. La sperimentazione si basa su iniziative di riciclo, risparmio energetico e interventi di riqualificazione degli edifici condominiali.

A Milano prende forma un nuovo modello di gestione condominiale che punta a coniugare sostenibilità ambientale, valorizzazione immobiliare e vantaggi economici per i residenti. Il progetto, denominato “Condominio 100% Circolare”, è stato avviato nei complessi residenziali di via De Petris e via De Nicola, coinvolgendo sette edifici e oltre 5.000 utenti privati. L’iniziativa è promossa da Taebioenergy, PMI innovativa con sede a Paderno Dugnano, e si propone di realizzare quello che viene definito il primo ecosistema circolare urbano chiuso su scala condominiale in Italia. Recupero rifiuti e tracciabilità digitale. Il modello integra una serie di servizi destinati a migliorare la gestione dei rifiuti e ad aumentare la raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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