Un libro di Gian Luigi Canata racconta la storia del primo medico condotto di Mezzenile, evidenziando il suo ruolo nella prevenzione, nell’igiene pubblica e nell’assistenza ai cittadini. La narrazione ripercorre le attività svolte dal medico nel paese, evidenziando il suo contributo alla salute pubblica locale. Il testo si focalizza sulla figura di Giuseppe Massa, che ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità nel suo operato di cura e prevenzione.

SCAFFALE Un libro di Gian Luigi Canata ripercorre la storia del primo medico condotto di Mezzenile: tra prevenzione, igiene pubblica e assistenza ai più poveri, un ritratto delle origini della sanità italiana SCAFFALE Un libro di Gian Luigi Canata ripercorre la storia del primo medico condotto di Mezzenile: tra prevenzione, igiene pubblica e assistenza ai più poveri, un ritratto delle origini della sanità italiana Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. «Il vostro medico non ha solo più il compito di scrivere ricette, ma anche quello importante di pervenire i mali». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Giuseppe Massa, il medico che curava un paese

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How Did Jesus Body Vanish From a Guarded Tomb The Evidence Will Shock You

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