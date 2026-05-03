Addio a Benty | l’ultimo saluto alla donna che curava con il cuore

È scomparsa una donna nota per aver dedicato la propria vita alla cura degli altri, trasformando un vecchio ospedale in un giardino terapeutico. Ha guidato il comitato locale per la medicina palliativa a Codogno, impegnandosi attivamente nel settore sanitario. La sua morte ha suscitato cordoglio tra chi la conosceva e apprezzava il suo lavoro nel campo dell’assistenza e del benessere. La sua figura è stata ricordata con affetto da molti.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato un vecchio ospedale in un giardino terapeutico?. Chi ha guidato il comitato per la medicina palliativa a Codogno?. Cosa ha lasciato Benty come eredità concreta alla sanità locale?. Perché la sindaca ha definito la sua anima come creativa?.? In Breve Luciano Avantaggiato ha rappresentato il Comitato per la Medicina Palliativa e Terapia del Dolore.. Il Giardino Terapeutico Oncologico sorge al secondo piano dell'ex ospedale di Codogno.. La sindaca Alice Zanardi ha celebrato l'impatto sociale della defunta sul territorio.. L'area verde accanto all'hospice offre sollievo ai pazienti e al personale Ausl.. La basilica di Pomposa ha accolto i numerosi fedeli e gli amici riuniti per l’ultimo saluto a Paola Bentivogli, la donna conosciuta da tutti con il soprannome di Benty.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Benty: l’ultimo saluto alla donna che curava con il cuore Notizie correlate Leggi anche: Oggi l'ultimo saluto a Mario Colombo, l'imprenditore della Colmar con Monza nel cuore Addio a Corfinio: muore il sindaco medico che curava la comunitàIl cuore della Valle Peligna si è fermato per salutare una figura storica di Corfinio: il sindaco Romeo Contestabile è venuto a mancare all’età di 82... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Addio a ’Benty’, regina dei volontari: È sempre stata altruista e geniale; L’intero paese in lutto per ’Benty’: Lascia un’eredità immensa; Addio al Mago delle Vedove, morto Virgili l’uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma. Alex Zanardi, addio al campione che vinse due volte: viaggio del paese che lo saluta in silenzio x.com “Un vuoto che resta. A dicembre ho dovuto dire addio alla mia ultima micia, dopo 21 anni e mezzo insieme. Un’assenza che pesa ogni giorno, silenziosa ma costante, di quelle che non fanno rumore ma non ti lasciano mai. Poi è arrivata Rosi, e qualcosa si è a - facebook.com facebook