Ebola medico missionario contagiato mentre curava i pazienti in RDC | positivo al virus Bundibugyo

Un medico coinvolto in una missione umanitaria in Repubblica Democratica del Congo è risultato positivo al virus Bundibugyo. L'organizzazione internazionale Serge ha comunicato i dettagli relativi al contagio, che si è verificato mentre l’operatore stava curando i pazienti nella regione. La notizia arriva in un momento in cui l’attenzione si concentra sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i volontari e contenere la diffusione del virus. La situazione è ora sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie.

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