Un uomo è stato denunciato a Giugliano in Campania dopo essere stato ripreso dalle telecamere dei Carabinieri Forestali mentre abbandonava un cucciolo e scaricava rifiuti in un'area periferica. Le immagini mostrano l’uomo che si allontana lasciando il cane e gettando materiali in un sito non autorizzato. La denuncia è stata notificata alle autorità competenti. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti o sulla provenienza dei rifiuti.

Giugliano in Campania, telecamere incastrano un uomo: abbandona un cane e scarica rifiuti in un’area periferica. Ripreso dalle telecamere dei Carabinieri Forestali. Le telecamere investigative utilizzate dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli per contrastare gli sversamenti illeciti di rifiuti hanno documentato un episodio di abbandono di animali e reati ambientali nel territorio di Giugliano in Campania. Le immagini hanno ripreso un veicolo fermarsi in un’area periferica già nota per precedenti episodi di scarico abusivo di rifiuti. Abbandonato un cucciolo insieme ai rifiuti. Secondo quanto accertato dai militari, il conducente è sceso dall’auto per liberarsi di alcuni materiali successivamente risultati rifiuti pericolosi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, abbandona un cucciolo e scarica rifiuti: denunciato imprenditore

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