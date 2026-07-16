Un uomo di 52 anni di Bacoli è stato denunciato dai carabinieri forestali di Pozzuoli per aver abbandonato rifiuti e un cucciolo di cane in strada. L’imprenditore edile ha lasciato i materiali di scarto e il piccolo animale in una zona pubblica. I militari hanno identificato e segnalato il responsabile, che ora rischia sanzioni per entrambi i reati.

Due reati in un colpo solo ed entrambi particolarmente odiosi. Li ha commessi un cinquantaduenne di Bacoli, titolare di una impresa edile, ma è stato smascherato dal nucleo carabinieri forestali di Pozzuoli. Le telecamere, installate per arginare il fenomeno degli sversamenti illeciti che sta interessando l’area di Giugliano hanno ripreso un veicolo che accostava in un’area periferica, già nota per essere un sito di sversamenti illeciti. Il conducente, convinto di agire indisturbato, è sceso dall’auto per disfarsi di alcuni materiali che, dai successivi accertamenti, si è capito essere rifiuti pericolosi. Nello stesso frangente l’uomo ha prelevato dal bagagliaio della vettura e scaricato a terra un cane di pochi mesi, lasciandolo spaesato sul ciglio della strada, per poi rimettersi rapidamente alla guida e darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Giugliano, abbandona in strada rifiuti e un cucciolo di cane: imprenditore edile denunciato dai carabinieri forestali

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