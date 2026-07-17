Le forze dell’ordine hanno intensificato le operazioni contro i furti a Colle, controllando 460 persone in diverse attività. L’obiettivo è prevenire reati e aumentare la sicurezza percepita dai cittadini. Le verifiche sono state effettuate nel corso di operazioni di routine e mirate, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e contrastare le attività illecite. Nessuna informazione è stata rilasciata sui risultati specifici delle verifiche o sui soggetti coinvolti.

La sicurezza, prima ancora che un dato statistico, è una percezione collettiva che si alimenta nella quotidianità, attraverso una presenza discreta, ma costante delle istituzioni sul territorio. È in questa prospettiva che si inserisce l’azione dei Carabinieri, impegnati in un’intensificazione dell’attività di prevenzione e controllo, con l’obiettivo di arginare i reati predatori, contrastare il fenomeno delle truffe e consolidare quel rapporto di fiducia tra cittadini e Arma che rappresenta uno dei cardini della convivenza civile. I Carabinieri di Colle mantengono, così, massima l’attenzione sul fronte della sicurezza cittadina, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e delle truffe in danno di privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giro di vite contro i furti a Colle. L’Arma intensifica l’attività. Controllate 460 persone

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Officer Accuses Black Woman of Stealing a Mercedes—Then Learns Shes the New State Attorney General

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