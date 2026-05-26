La polizia intensifica i controlli in valle contro furti e abuso di alcol e droga

Tra il 21 e il 23 maggio, la polizia ha effettuato controlli straordinari in valle per contrastare furti e l’uso di alcol e droga. Sono stati intensificati i controlli nelle aree più frequentate e nelle zone residenziali, con verifiche su persone e veicoli. Durante l’operazione sono state identificate diverse persone e controllati numerosi veicoli, senza segnalare incidenti o arresti specifici. I controlli mirano a prevenire fenomeni di criminalità diffusa legati all’abuso di sostanze.

La Polizia di Stato di Sondrio, nelle giornate del 21, 22 e 23 maggio, ha condotto un’operazione di controllo straordinario del territorio, al fine di contrastare la presenza di fenomeni criminosi sottesi alla cosiddetta “criminalità diffusa”, relativi all’abuso di sostanze alcoliche e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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