Zona nord di Torino | controllate 43 persone e 4 attività commerciali oltre 4mila euro di sanzioni

Nella zona nord di Torino, la polizia di Stato ha effettuato un’attività di controllo che ha coinvolto 43 persone e quattro attività commerciali. Durante il servizio, sono state emesse sanzioni per oltre 4.000 euro. L’intervento si è inserito in un’operazione straordinaria di vigilanza mirata a prevenire fenomeni di criminalità e traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

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