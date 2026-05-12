Zona nord di Torino | controllate 43 persone e 4 attività commerciali oltre 4mila euro di sanzioni
Nella zona nord di Torino, la polizia di Stato ha effettuato un’attività di controllo che ha coinvolto 43 persone e quattro attività commerciali. Durante il servizio, sono state emesse sanzioni per oltre 4.000 euro. L’intervento si è inserito in un’operazione straordinaria di vigilanza mirata a prevenire fenomeni di criminalità e traffico di sostanze stupefacenti nella zona.
Nella zona nord di Torino la polizia di Stato, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, ha svolto un’attività di prevenzione e vigilanza finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi l’operazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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