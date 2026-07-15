Ciclismo 62° Giro della Valle d’Aosta Under 23 | il programma dal 16 al 19 luglio su Sportface TV

Notizia in breve

Dal 16 al 19 luglio si svolge il 62° Giro della Valle d’Aosta Under 23, trasmesso su Sportface TV. La corsa comprende quattro tappe con salite estreme e percorsi impegnativi, dedicati alla categoria dei giovani ciclisti. La gara si svolge nella regione valdostana e mira a individuare i futuri campioni del ciclismo. La manifestazione è considerata un’anteprima importante per il settore under 23 in vista delle competizioni internazionali.