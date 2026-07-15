Ciclismo 62° Giro della Valle d’Aosta Under 23 | il programma dal 16 al 19 luglio su Sportface TV
Dal 16 al 19 luglio si svolge il 62° Giro della Valle d’Aosta Under 23, trasmesso su Sportface TV. La corsa comprende quattro tappe con salite estreme e percorsi impegnativi, dedicati alla categoria dei giovani ciclisti. La gara si svolge nella regione valdostana e mira a individuare i futuri campioni del ciclismo. La manifestazione è considerata un’anteprima importante per il settore under 23 in vista delle competizioni internazionali.
Dal 16 al 19 luglio prende il via il Giro Ciclistico della Valle d’Aosta Mont Blanc, vetrina per la categoria Under 23. La competizione propone 4 tappe massacranti e salite estreme per formare i campioni di domani. Tutte le emozioni in diretta su Sportface TV. Tutto pronto per il Giro della Valle d’Aosta Mont Blanc.Il percorso complessivo misura 414 chilometri, ma la vera difficoltà risiede nel dislivello positivo di 10.816 metri. In gara 24 squadre. Le ultime due edizioni hanno registrato il netto dominio di Jarno Widar, il quale dedicò i suoi successi proprio all’amico scomparso Privitera. L’evento, che sarà trasmesso su Sportface TV, inizia il 16 luglio con una cronoscalata francese da Passy a Plaine-Joux. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Da giovedì 16 a domenica 20 luglio si correrà il 62° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta. Quattro tappe (di cui una in Francia) che incideranno sulla viabilità delle strade della regione. L'articolo completo di @orla_nd0 è su Aostasera al link in bio facebook
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