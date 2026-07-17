Giovani e smartphone Luca Zingaretti | Il divieto è una cura d’urgenza poi serve la terapia L’allarme su IA e ansia

Un giudice ha disposto il sequestro di 10 smartphone di adolescenti, ritenuti coinvolti in un caso di cyberbullismo. I dispositivi sono stati confiscati durante un'operazione delle forze dell’ordine, che ha anche identificato i responsabili. L’indagine riguarda messaggi offensivi inviati attraverso le chat di gruppo. Nessuna persona è stata arrestata. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

L'impatto della tecnologia sulle nuove generazioni preoccupa profondamente. Documentandosi per il suo ultimo film da regista (La casa degli sguardi), Luca Zingaretti si è imbattuto in numeri che fanno riflettere: il 41% dei giovani soffre di ansia e inadeguatezza, mentre più del 30% si sente meglio compreso dall'intelligenza artificiale che dalle persone reali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stop agli smartphone a scuola, il Cnddu lancia l’appello: “Il divieto non basta, serve una Settimana dell’educazione digitale”Il Consiglio Nazionale dei Dottori in Discipline Filosofiche ha chiesto l’istituzione di una Settimana dell’educazione digitale, sottolineando che il...

Il Metodo Paraldi, Luca Zingaretti indaga anche su Paramount+Luca Zingaretti sarà protagonista di Il Metodo Paraldi, un nuovo crime drama che arriverà nel 2027 sulla piattaforma Paramount+.

Zingaretti: Giusto vietare i social agli under 16, ma non basta. Ai ragazzi servono sport, teatro e relazioni vereI giovani vivono una tempesta perfetta, stretti tra crisi economica, cambiamento climatico, intelligenza artificiale e social network. È la riflessione dell’attore e regista Luca Zingaretti che, in ... tecnicadellascuola.it

Luca Zingaretti chiude lo Student Doc Fest 2026: I giovani sono una prioritàTanti gli studenti e i professori che ieri al Cinema Troisi hanno partecipato alla premiazione conclusiva della sesta edizione dello Student Doc Fest. Un percorso realizzato dall’associazione ... tg24.sky.it