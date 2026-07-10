Stop agli smartphone a scuola il Cnddu lancia l’appello | Il divieto non basta serve una Settimana dell’educazione digitale

Il Consiglio Nazionale dei Dottori in Discipline Filosofiche ha chiesto l’istituzione di una Settimana dell’educazione digitale, sottolineando che il divieto di smartphone a scuola non è sufficiente. Pur approvando la regolamentazione dell’uso dei telefoni in classe, gli esperti affermano che questa misura da sola non affronta le questioni educative legate alla tecnologia. La proposta mira a promuovere un approccio più completo all’educazione digitale.

Regolare l’uso dei telefoni cellulari in classe rappresenta una misura organizzativa condivisibile; tuttavia, da sola non può risolvere le sfide educative del nostro tempo. A scriverlo è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (Cnddu) all’interno di un comunicato stampa ufficiale, diffuso a seguito della circolare ministeriale numero 3392 del 16 giugno 2025. Il documento del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha esteso il divieto di utilizzo dei dispositivi durante l’orario delle lezioni anche alle scuole secondarie di secondo grado. L’associazione prende atto delle motivazioni legate alla salute psicofisica degli adolescenti, supportate dai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, ma invita ad allargare lo sguardo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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