Luca Zingaretti sarà protagonista di Il Metodo Paraldi, un nuovo crime drama che arriverà nel 2027 sulla piattaforma Paramount+. L’attore romano interpreta ancora un investigatore nel nuovo progetto.

Luca Zingaretti torna a calarsi nei panni di un investigatore, questa volta per Paramount+. L’attore romano è il protagonista de Il Metodo Paraldi, nuovo crime drama in arrivo nel 2027 sulla piattaforma di Paramount Streaming. Il Meteodo Paraldi: la trama. Liberamente tratto dai romanzi di Fabrizio Roncone, editi da Marsilio, Il Metodo Paraldi vede al centro della scena l’ex giornalista Marco Paraldi, interpretato da Zingaretti. Dopo aver lasciato la carriera giornalistica, l’uomo si è dedicato alla professione di vinaio, ma nonostante ciò continua ad indagare su casi di persone scomparse grazie alle conoscenze acquisite nel suo vecchio mestiere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Metodo Paraldi, Luca Zingaretti indaga anche su Paramount+

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