Giornata Nazionale della Neurologia Montecitorio si illumina di azzurro
La facciata di Montecitorio sarà illuminata di azzurro dal tramonto di mercoledì 22 luglio fino alle 1 di giovedì 23 luglio 2026 in occasione della Giornata Nazionale della Neurologia. L'iniziativa coinvolge la Camera dei Deputati, che aderisce alla giornata dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie neurologiche. L’illuminazione include anche la scritta “Giornata Nazionale della Neurologia”.
ROMA – La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa della Giornata Nazionale della Neurologia, pertanto la facciata di Montecitorio sarà illuminata di colore azzurro con la scritta “Giornata Nazionale della Neurologia” dal tramonto di mercoledì 22 luglio all’una di giovedì 23 luglio 2026. E’ quanto fa sapere, attraverso una breve nota, l’ufficio stampa di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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