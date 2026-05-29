giornata mondiale della sclerosi multipla montecitorio si illumina di rosso

Notizia in breve

La Camera dei Deputati ha illuminato di rosso il suo edificio in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, che si celebra sabato 30 maggio. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia. La giornata è riconosciuta a livello internazionale e coinvolge diversi paesi con eventi e campagne di informazione. Nessun altro evento o dettaglio aggiuntivo è stato comunicato.