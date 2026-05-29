Giornata mondiale della sclerosi multipla Montecitorio si illumina di rosso
La Camera dei Deputati ha illuminato di rosso il suo edificio in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, che si celebra sabato 30 maggio. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia. La giornata è riconosciuta a livello internazionale e coinvolge diversi paesi con eventi e campagne di informazione. Nessun altro evento o dettaglio aggiuntivo è stato comunicato.
ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata mondiale della sclerosi multipla, prevista per sabato 30 maggio. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata di colore rosso, simbolo dell’iniziativa, con la scritta “Giornata mondiale della sclerosi multipla” dal tramonto di sabato 30 all’una di domenica 31 maggio. Nel 2024 il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, intervenendo all’evento promosso dall’Associazione italiana sclerosi multipla in Senato in occasione della settimana dedicata alla malattia, ha dichiarato: “Abbiamo la fortuna di avere organizzazioni e associazioni come l’Aism, che dedicano alla ricerca e all’assistenza un grande impegno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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