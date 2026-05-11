giornata mondiale della fibromialgia montecitorio si illumina di viola

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, la Camera dei Deputati si illumina di viola. L’evento è previsto per martedì 12 maggio 2026 e rappresenta un gesto simbolico per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione. La decisione di illuminare il palazzo parlamentare si inserisce in un’ampia campagna di informazione e di attenzione verso questa patologia.

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa della Giornata Mondiale della Fibromialgia, prevista per martedì 12 maggio 2026. Pertanto la facciata di Montecitorio, nella parte compresa tra il balcone della Sala della Lupa e la sommità del Palazzo, sarà illuminata di colore viola con la scritta “Giornata Mondiale della Fibromialgia” dal tramonto di martedì 12 maggio all’una di mercoledì 13 maggio. La fibromialgia è una sindrome caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità. In Europa, a soffrire di questa patologia sono 14 milioni di persone e, sebbene sia stata considerata invalidante nel 2008, ancora oggi non è stata riconosciuta in tutti i Paesi membri dell’Ue.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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