Giorgia Palmas ha condiviso sui social un messaggio in occasione dei 18 anni della figlia Sofia, nata dalla relazione con un ex calciatore. La showgirl ha scritto che la ragazza assomiglia molto a lei, sottolineando la somiglianza tra le due. La celebrazione è avvenuta tramite un post pubblicato sui social network.

Diciotto anni e una somiglianza che non passa inosservata. Giorgia Palmas ha celebrato sui social la maggiore età della figlia Sofia, nata dalla relazione con l'ex calciatore Davide Bombardini. Per l'importante occasione, la showgirl ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in cui emergono i medesimi lineamenti delicati, lo sguardo profondo e quel sorriso radioso che le accomuna. Madre e figlia sembrano davvero "due gocce d'acqua". Leggi anche: Giorgia Palmas in crisi con Magnini? "Durante Ballando abbiamo litigato, ma." Sotto il post pubblicato dalla conduttrice 44enne sono arrivati centinaia di messaggi di affetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giorgia Palmas festeggia i 18 anni della figlia Sofia: "Due gocce d'acqua"

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La figlia di Giorgia Palmas ha compiuto 18 anni

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