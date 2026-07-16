Sofia la figlia di Giorgia Palmas festeggia i 18 anni in abito monospalla e bracciale da 700 euro

Sofia Bombardini, figlia di Giorgia Palmas, ha compiuto 18 anni e ha festeggiato con la famiglia, tra cui la madre, una sorella e un uomo chiamato Filippo Magnini. Per l’occasione, ha indossato un abito monospalla e portato un bracciale dal valore di 700 euro.

Sofia Bombardini, la prima figlia di Giorgia Palmas, ha compiuto 18 anni e ha festeggiato in famiglia con la mamma, la sorella e Filippo Magnini. Cosa ha indossato per la giornata speciale?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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