Sofia, figlia di Giorgia Palmas e dell’ex marito Davide Bombardini, ha compiuto 18 anni. È il primo compleanno della ragazza, nata dall’unione con l’ex calciatore. La festa ha rappresentato un momento di rilevo per la famiglia, che ha condiviso il traguardo. La showgirl ha pubblicato alcune foto sui social per celebrare il passaggio alla maggiore età della figlia.

Sofia, la figlia di Giorgia Palmas e dell’ex marito Davide Bombardini, ha raggiunto la maggiore età: un momento importante per la famiglia e per la showgirl Un compleanno che segna un passaggio importante in famiglia: Sofia, la figlia di Giorgia Palmas, ha compiuto 18 anni. La primogenita del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Palmas, la figlia Sofia festeggia 18 anni: il traguardo della primogenita nata dall'unione con Davide Bombardini

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La figlia di Giorgia Palmas ha compiuto 18 anni

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