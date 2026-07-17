Un deputato rischia di finire in carcere a Bollate, secondo quanto previsto dal nuovo Ddl Sicurezza approvato dal governo. La presidente del Consiglio ha commentato sui social, affermando che chi commette reati non può ricevere risarcimenti e denunciando i paradossi legati a certe situazioni giudiziarie. La proposta mira a modificare le norme esistenti in materia di sicurezza e giustizia.

La presidente del ConsiglioGiorgia Melonirivendica una delle principali novità contenute nell’ultimo Disegno di legge Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri, intervenendo sui social. “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”, ha scritto la premier, spiegando che la nuova norma introduce quello che definisce “un principio di puro buon senso”. Secondo Meloni, chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non deve poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della persona che si è difesa, né tale diritto potrà essere esercitato dai familiari del responsabile del reato. Il post, pubblicato... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ddl sicurezza, Roggero verso il carcere di Bollate, Meloni: ‘Chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi’

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#GiorgiaMeloni annuncia che il nuovo Ddl Sicurezza impedirà a chi si ferisce mentre commette gravi reati di chiedere un risarcimento civile. La norma, approvata dal Consiglio dei ministri, nasce anche dal caso del gioielliere Mario Roggero. x.com

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