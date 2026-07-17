Ddl sicurezza Roggero verso il carcere di Bollate Meloni | ‘Chi commette reati non può essere risarcito Basta paradossi’

Da ildifforme.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un deputato rischia di finire in carcere a Bollate, secondo quanto previsto dal nuovo Ddl Sicurezza approvato dal governo. La presidente del Consiglio ha commentato sui social, affermando che chi commette reati non può ricevere risarcimenti e denunciando i paradossi legati a certe situazioni giudiziarie. La proposta mira a modificare le norme esistenti in materia di sicurezza e giustizia.

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