Gigi Cagni | Ecco la mia ricetta per ripartire

Un ex allenatore della Serie A ha proposto tre interventi concreti per rilanciare il calcio italiano. Ha sottolineato che non è necessaria una rivoluzione, ma interventi semplici e realizzabili. La sua ricetta include misure pratiche per migliorare il sistema. Non sono stati forniti dettagli specifici sui punti proposti. La proposta si basa su interventi pratici, senza indicare cambiamenti radicali o rivoluzionari.

la ricetta per far ripartire il sistema calcio italiano in tre semplici punti Il calcio italiano ha bisogno di una rivoluzione? Per Gigi Cagni, storico allenatore che ha scritto pagine importanti della Serie A, più che di una rivoluzione servono tre interventi semplici, concreti e soprattutto realizzabili. Nel corso di una lunga telefonata avuta oggi, l’ex tecnico ha spiegato quella che considera la vera ricetta per riportare il nostro movimento ai livelli che gli competono, partendo da un principio fondamentale: smettere di complicare ciò che dovrebbe essere semplice. Cagni ricetta Dalle parole utilizzate per raccontare una partita fino... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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