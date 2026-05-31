Lisa Migliorini regina del Rimini Wellness la star dei social | Ecco la mia ricetta vincente

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lisa Migliorini, nota sui social come la regina del Rimini Wellness, ha condiviso la sua ricetta vincente durante il grande evento. La manifestazione si è conclusa con un forte afflusso di pubblico e numerosi ospiti, dopo quattro giorni di attività. Migliorini ha partecipato al finale del festival, che ha visto coinvolti migliaia di appassionati di fitness e benessere. La manifestazione si è svolta nella città di Rimini dal 28 al 31 maggio 2026.

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Rimini, 31 maggio 2026 – Gran finale di Rimini Wellness. Una quattro giorni tra migliaia di appassionati e soprattutto grandi ospiti. Tra i tanti anche Lisa Migliorini (video), una delle figure più influenti e amate del panorama sportivo digitale. Conosciuta dal grande pubblico per aver saputo fondere in modo inedito l'universo del running con quello del fashion, la celebre influencer e atleta ha catalizzato l'attenzione dei presenti al Rimini Wellness, portando la sua energia tra i padiglioni della manifestazione in veste di Main International Ambassador. https:www.quotidiano.netvideorimini-wellnesslisa-migliorini-la-maratoneta-da-6milioni-di-followers-sui-social-twllcwka Lisa Migliorini e il segreto per battere la fatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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