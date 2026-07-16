Un ex allenatore di calcio ha suggerito tre misure per rilanciare il sistema calcistico italiano. Ha proposto di ridurre gli slogan e concentrarsi maggiormente sulla crescita dei settori giovanili. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di valorizzare la meritocrazia nelle squadre e nelle competizioni. Queste proposte sono state presentate come strumenti per affrontare la crisi attuale del calcio nel paese. Nessuna delle misure è stata accompagnata da dettagli su tempi o modalità di attuazione.

Gigi Cagni spiega come rilanciare il calcio italiano: meno slogan, più settori giovanili e meritocrazia. Così si combatte la crisi. Il calcio italiano ha bisogno di una rivoluzione? Per Gigi Cagni, storico allenatore che ha scritto pagine importanti della Serie A, più che di una rivoluzione servono tre interventi semplici, concreti e soprattutto realizzabili. Nel corso di una lunga telefonata avuta oggi, l’ex tecnico ha spiegato quella che considera la vera ricetta per riportare il nostro movimento ai livelli che gli competono, partendo da un principio fondamentale: smettere di complicare ciò che dovrebbe essere semplice. LEGGI ANCHE: le... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - ESCLUSIVA – Gigi Cagni: la ricetta per far ripartire il sistema calcio italiano in tre semplici punti

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