Giannis vede per la prima volta la maglia dei Miami Heats e reagisce così | Mi ci devo abituare

Da video.gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giannis Antetokounmpo ha indossato per la prima volta la maglia dei Miami Heat, come mostrato in un video sui social del club. Dopo il trasferimento dai Milwaukee Bucks, ha dichiarato di dover abituarsi alla nuova divisa.

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Giannis Antetokounmpo ha reagito con entusiasmo alla sua nuova maglia dei Miami Heat, mostrata in un video pubblicato sui social dalla club americano. Il nuovo acquisto, proveniente dai Milwaukee Bucks, ha espresso grande emozione per l’inizio della sua avventura in Florida. (Instagram@miamiheat). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Giannis seeing his heat Jersey for the first time

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