Un uomo è caduto da una scala mentre lavorava nel magazzino di una ditta in via Nazionale a Chiuro. È in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto durante operazioni di riordino all’interno del magazzino della Sondrio Distribuzione, situata nella zona industriale-artigianale del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

CHIURO È precipitato da una scala mentre era impegnato in alcune operazioni di riordino all’interno del magazzino della sua ditta, la Sondrio Distribuzione che sorge in via Nazionale a Chiuro, nella zona industriale-artigianale del paese. L’allarme, in codice rosso, è scattato ieri di prima mattina, erano le 6.40. Sul posto un’ambulanza e un’automedica. Nella caduta l’uomo, 64 anni, residente a Sondrio, ha riportato un violento trauma cranico e proprio in ragione delle sue condizioni estremamente critiche i sanitari hanno deciso di portarlo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunto a bordo dell’ elisoccorso di Areu decollato da Caiolo e si trova in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Già dalla scala: è in prognosi riservata

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