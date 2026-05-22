L’ottava edizione del Grande Fratello Vip si è recentemente conclusa, con la vittoria di Alessandra Mussolini. Durante il percorso, Antonella Elia ha espresso di aver preso male la sconfitta e ha rivolto alcune critiche nei confronti di un’altra concorrente. La finale ha visto la conclusione di una stagione ricca di confronti e tensioni tra i partecipanti, con il pubblico che ha seguito con attenzione gli sviluppi e le reazioni dei protagonisti.

Si è conclusa da pochi giorni l'ottava edizione del Grande Fratello Vip, a vincere è stata Alessandra Mussolini dopo essersi contesa la vittoria con Antonella Elia. La showgirl è arrivata seconda, anche se ci aveva creduto nella possibilità di vincere il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Lo ha ribadito in un'intervista rilasciata a Tgcom24 a pochi giorni dalla finale. L'ex gieffina ha detto di essere stata battuta alla fine e ha ammesso che l'ha presa male perché si aspettava di essere lei la vincitrice del Grande Fratello Vip. Sono stati tantissimi i battibecchi infuocati tra loro nella casa più spiata dagli italiani ma negli ultimi giorni il loro riavvicinamento aveva fatto pensare ad una ritrovata amicizia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip Antonella Elia ammette di aver preso male la sconfitta e attacca Alessandra: “Non la sopporto”

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GF VIP: Antonella Elia perde il controllo, urla e minaccia!

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