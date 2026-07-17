Nella serata di ieri a Gesualdo, in provincia di Avellino, sono stati segnalati diversi tentativi di truffa ai danni di anziani. I malfattori si sono spacciati per un carabiniere o un nipote e hanno tentato di ingannare le vittime. I residenti hanno evitato di cadere nelle trappole grazie ai consigli forniti dai Carabinieri e chiamando subito il 112. Non sono stati segnalati danni o conseguenze per le persone coinvolte.

Tentativi di raggiro con il “finto Carabiniere” e il “finto nipote”: decisivi i consigli ricevuti e la chiamata immediata al 112.. Diversi tentativi di truffa ai danni di persone anziane sono stati registrati nella serata di ieri a Gesualdo, in provincia di Avellino. I malviventi hanno utilizzato le ormai note tecniche del “finto Carabiniere” e del “finto nipote”, ma le potenziali vittime hanno riconosciuto il raggiro e contattato immediatamente il 112. A rendere nota la vicenda è il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, che ha evidenziato l’importanza delle attività di informazione e sensibilizzazione svolte sul territorio. Secondo quanto riferito dall’Arma, i truffatori hanno contattato telefonicamente alcuni anziani del posto, raccontando di presunte emergenze che avrebbero coinvolto figli, nipoti o altri familiari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Gesualdo, tentate truffe agli anziani: i consigli dei Carabinieri evitano il raggiro

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