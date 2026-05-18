Chiusano San Domenico | decine di truffe agli anziani sventate grazie all’allerta dei Carabinieri

Nel fine settimana, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati evitati almeno dieci tentativi di truffa indirizzati a persone anziane. Le autorità hanno ricevuto diverse segnalazioni e sono intervenute prontamente, prevenendo così che gli episodi si concretizzassero in reati. Le forze dell’ordine hanno attivato controlli e misure di sicurezza per tutelare i residenti più vulnerabili. Nessuna vittima è rimasta ferita o ha subito danni economici significativi.

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