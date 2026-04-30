Tor San Lorenzo incontro sulle truffe agli anziani | i consigli dei Carabinieri

A Tor San Lorenzo si è svolto un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe rivolto agli anziani. Organizzato dai Carabinieri, l'evento ha offerto consigli pratici su come riconoscere i tentativi di raggiro e proteggersi da eventuali truffatori. La riunione si è tenuta in un momento in cui si registra un aumento di casi simili nella zona, attirando la partecipazione di diversi anziani e familiari.

Ardea, 30 aprile 2026 – Un incontro informativo e pratico per aiutare gli anziani a riconoscere i tentativi di truffa e a proteggersi dai raggiri. È l’obiettivo dell’iniziativa “ Insieme contro le truffe. Conoscere per difendersi!”, in programma domenica 3 maggio 2026, alle 15, nella parrocchia San Lorenzo di Tor San Lorenzo, ad Ardea. L’appuntamento è rivolto agli anziani, ai loro familiari e a tutti coloro che vogliono informarsi per contribuire a rendere la comunità più sicura. Durante l’incontro interverrà un maresciallo dei Carabinieri, che fornirà consigli utili e risponderà alle domande dei partecipanti. Al centro dell’iniziativa ci saranno le principali forme di raggiro: dalle truffe telefoniche alle truffe agli sportelli, fino ai tentativi porta a porta e ai raggiri online.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Consigli contro le truffe agli anziani, i carabinieri incontrano i cittadini di PiedimonteProsegue il ciclo di incontri promossi dal comando prrovinciale dei carabinieri di Catania per fornire consigli utili ai cittadini per riconoscere le... Truffe agli anziani. Oggi l’incontro con i carabinieriSono molteplici le tipologie di raggiri messe in atto a danno delle persone anziane. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 25 aprile a Roma: gli appuntamenti per la Liberazione; Una pistola con matricola abrasa in casa, arrestato 28enne di Ardea; Arresto a Marina Tor San Lorenzo: scoperta pistola clandestina in casa di un 28enne; Una pistola senza identità in un cassetto: così è scattato l’arresto del 28enne. https://www.aprilianews.it/fuori-citta/tor-san-lorenzo-trovato-con-pistola-con-matricola-abrasa-nei-guai-un-28enne/ - facebook.com facebook