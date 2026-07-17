Gestazione per altri | Il bimbo è brutto devi abortire

Una donna ha raccontato di aver subito insulti e pressioni per abortire durante una gestazione per altri. Ha riferito di sentirsi usata e di aver subito commenti offensivi riguardo al bambino, che avrebbe definito brutto. La donna ha spiegato di essere stata abbandonata dopo aver portato avanti la gravidanza, accusando di essere stata considerata solo uno strumento per ottenere un figlio senza considerare i suoi sentimenti.

«Mi sento semplicemente usata, non hanno avuto il figlio perfetto che volevano e mi hanno scaricata». È un grido di dolore che dovrebbe scandalizzare le femministe di tutto il mondo, quello d’una madre dell’Ontario, colpevole (si fa per dire) di non aver dato alla luce il «figlio perfetto» che una coppia gay le aveva commissionato ricorrendo alla pratica dell’utero in affitto; e che proprio per questo è stata perfino denunciata.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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