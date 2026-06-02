"Il numero esatto" di Fabio Pisano, testo vincitore del Premio Ugo Betti per la drammaturgia nel 2024 e già finalista del 57esimo Premio Riccione nel ‘23, va in scena per la regia di Martina Badiluzzi sabato, alle 21.15, all’auditorium Benedetto XIII di Camerino. È interpretato da Alessandra Borgia, Francesca Borriero, Anna Carpaneto, Federica Carruba Toscano e Giulia Weber. Pisano firma un testo che affronta il tema della gestazione per altri, trasformandolo in una profonda indagine sulla femminilità e sul senso di appartenenza. "Il numero esatto – scrive lui stesso – è una drammaturgia scritta a partire da un fatto di cronaca realmente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La gestazione per altri si fa teatro. In scena "Il numero esatto" di Pisano

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