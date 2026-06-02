La gestazione per altri si fa teatro In scena Il numero esatto di Pisano

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Il numero esatto" di Fabio Pisano, testo vincitore del Premio Ugo Betti per la drammaturgia nel 2024 e già finalista del 57esimo Premio Riccione nel ‘23, va in scena per la regia di Martina Badiluzzi sabato, alle 21.15, all’auditorium Benedetto XIII di Camerino. È interpretato da Alessandra Borgia, Francesca Borriero, Anna Carpaneto, Federica Carruba Toscano e Giulia Weber. Pisano firma un testo che affronta il tema della gestazione per altri, trasformandolo in una profonda indagine sulla femminilità e sul senso di appartenenza. "Il numero esatto – scrive lui stesso – è una drammaturgia scritta a partire da un fatto di cronaca realmente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la gestazione per altri si fa teatro in scena il numero esatto di pisano
© Ilrestodelcarlino.it - La gestazione per altri si fa teatro. In scena "Il numero esatto" di Pisano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A master works as a bodyguard, protecting the lady and defeating all foes

Video A master works as a bodyguard, protecting the lady and defeating all foes

Notizie e thread social correlati

Spettatori Inter Como, un San Siro pieno per i nerazzurri di Chivu: ecco il numero esattoNella semifinale di ritorno di Coppa Italia, lo stadio San Siro si è riempito di spettatori per la partita tra le squadre di Inter e Como.

Leggi anche: Quando l'arte si fa carne: al Teatro Diego Fabbri va in scena l'umanità senza barriere

Argomenti più discussi: CAMERINO, IL NUMERO ESATTO DI FABIO PISANO, VINCITORE DEL PREMIO BETTI, È IN SCENA SABATO 6 GIUGNO ALL’AUDITORIUM BENEDETTO XIII; IL NUMERO ESATTO.

pisano la gestazione per altriGravidanza per altri e diritti civili, a Terni il romanzo che scardina i tabù del sangue‘Arkansas. Storia di mia figlia’ è un memoir intimo e dirompente che scardina i tabù del sangue. La scrittrice e autrice radiofonica Chiara Tagliaferri ne discute con l’avvocataAlessia Cicatelli (Asso ... umbria24.it

'Il numero esatto', sul palcoscenico il tema della gestazione per altriDebutta in prima nazionale domani, giovedì 9 aprile al Ridotto del Mercadante di Napoli, con repliche fino al 19, Il numero esatto, testo di Fabio Pisano con la regia di Martina Badiluzzi. La storia ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web