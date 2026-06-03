Visto Backrooms devi assolutamente recuperare anche questi altri 9 capolavori dell' horror liminale

Da gqitalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Backroom s è l'apice di un iceberg di tanti film di horror liminale che presentano spazi deserti che non seguono le leggi della realtà o della fisica, ambienti che sembrano essere rimasti sospesi nel tempo, dove tutto è bizzarro e misterioso, e dove i personaggi si ritrovano intrappolati in punti di transizione dai quali non sempre è possibile fuggire. Ma cosa sono esattamente questi spazi liminali? La parola deriva dal latino limen, che si traduce come soglia. Lo spazio liminale si riferisce a un luogo, che, secondo la mitologia, esiste tra due mondi, uno spazio che non ha uno scopo chiaro. Non sempre si tratta di luoghi, talvolta possono essere anche stati come la transizione tra l'infanzia e l'età adulta, o tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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