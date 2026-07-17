Generazione Oriocenter | al via un progetto socioeducativo rivolto agli adolescenti

Notizia in breve

È stato presentato il progetto “Generazione Oriocenter”, un'iniziativa socioeducativa rivolta agli adolescenti. L'obiettivo è promuovere un percorso di crescita e scoperta delle potenzialità dei giovani, evitando di etichettarli. Alla presentazione, il vicesindaco ha sottolineato che i ragazzi rappresentano universi da conoscere, non semplici etichette. Il progetto coinvolge diverse attività e si rivolge agli adolescenti del territorio, con l’intento di favorire il loro sviluppo personale.