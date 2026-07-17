Generazione Oriocenter | al via un progetto socioeducativo rivolto agli adolescenti
È stato presentato il progetto “Generazione Oriocenter”, un'iniziativa socioeducativa rivolta agli adolescenti. L'obiettivo è promuovere un percorso di crescita e scoperta delle potenzialità dei giovani, evitando di etichettarli. Alla presentazione, il vicesindaco ha sottolineato che i ragazzi rappresentano universi da conoscere, non semplici etichette. Il progetto coinvolge diverse attività e si rivolge agli adolescenti del territorio, con l’intento di favorire il loro sviluppo personale.
Orio al Serio. “I ragazzi non sono etichette, ma universi da scoprire”: così esordisce Marilena Spada, vicesindaco e assessore del comune di Orio al Serio, alla presentazione del progetto “Generazione Oriocenter”. L’iniziativa, che prenderà il via da sabato 18 luglio, è rivolta agli adolescenti che quotidianamente frequentano il centro: chi per comprare qualcosa, chi per trovarsi con gli amici o magari anche solo per fare un giro al fresco in questi mesi così caldi. Il progetto interviene direttamente in uno dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, riconoscendo Oriocenter come uno dei contesti che contribuisce alla costruzione dell’identità degli adolescenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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