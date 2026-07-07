premiato il progetto rivolto agli anziani

L’Asst Rhodense ha ricevuto un premio dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per il progetto “Grandi anziani: old is gold”. Il riconoscimento è stato accompagnato da un finanziamento di 442 mila euro. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi, confermando l’interesse verso iniziative dedicate agli anziani.

Importante riconoscimento per l’ Asst Rhodense. Nei giorni scorsi è stata premiata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per il progetto " Grandi anziani: old is gold " ottenendo un finanziamento di 442.440 euro per implementare un modello assistenziale d’avanguardia. Le parole chiavi del progetto sono innovazione, cura e longevità attiva. Rivolto alle persone over 80 con patologie croniche ha come obiettivi contrastare l’isolamento sociale e prevenire il deterioramento cognitivo, dura 19 mesi e coinvolge circa 180 pazienti, supera il concetto tradizionale di cura geriatrica. L’efficacia del progetto viene misurata attraverso 21 indicatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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