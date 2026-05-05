È stato presentato ieri il progetto Si4fe, un'iniziativa rivolta agli hotel che prevede di non riordinare le stanze e di destinare in beneficenza i soldi risparmiati. Il progetto si concentra sulla promozione di pratiche sostenibili nel settore turistico e si rivolge al Bosco Integrale. L'iniziativa è stata realizzata con il supporto del Consorzio Visit Ferrara.

Un turismo sostenibile per il Bosco Integrale. È stata presentata ieri la nuova iniziativa Si4fe, Un progetto dedicato alla promozione della sostenibilità ambientale e sociale, nato con il sostegno del Consorzio Visit Ferrara. Un progetto che parte da un’idea tanto semplice quanto efficace. Si4fe propone, infatti, agli ospiti delle strutture ricettive di rinunciare volontariamente al riassetto giornaliero della camera, anche solo per uno o più giorni. Una scelta che comporta un risparmio per la struttura, ma che, grazie al progetto, viene destinato a iniziative ambientali e sociali locali. Al centro dell’iniziativa c’è il sostegno alla Fondazione Caterina Novi, nata per mantenere vivo il ricordo di una giovane donna scomparsa troppo presto, trasformando quel ricordo in azioni concrete per la comunità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto rivolto agli hotel: "Niente riordino delle stanze, in beneficenza i soldi risparmiati"

Notizie correlate

Caso Delmastro, Caroccia: “Niente soldi della mafia, Andrea ci ha fatto beneficenza”Il legale di Mauro e Miriam Caroccia, Fabrizio Gallo, ha affermato che il denaro con cui sono state acquistate le strigliature del locale...

Leggi anche: Ora legale 2026, quando cambia: 80 milioni risparmiati e progetto abolizione

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Il progetto rivolto agli hotel: Niente riordino delle stanze, in beneficenza i soldi risparmiati.

Il progetto rivolto agli hotel: Niente riordino delle stanze, in beneficenza i soldi risparmiatiSono già numerose le strutture che hanno aderito, dall’Annunziata al Carlton fino al Principessa Pio. Il cuore delle attività sostenute dall’iniziativa è rappresentato dal progetto Bosco Integrale di ... ilrestodelcarlino.it

Progetto rivolto agli studenti. Salute e corretta alimentazione. L’importanza della tiroideÈ partito da Castel del Piano e Arcidosso il progetto ’Spiegare la tiroide nelle scuole’, un’iniziativa di educazione alla salute rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie. L’obiettivo ... lanazione.it