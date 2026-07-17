Londra, 17 lug. (askanews) - Durante una conferenza straordinaria del Partito Laburista britannico, Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del Labour, consolidando così la sua strada verso il numero 10 di Downing Street. La ministra dell'Interno britannica, Shabana Mahmood, ha dichiarato che Andy Burnham è stato eletto leader del Partito Laburista. Lui ha esordito così: "È un momento di grande orgoglio quello che avete dato oggi a me e alla mia famiglia, un momento emozionante. Ma è un momento per il quale sono pronto. Sono pronto. Pronto a guidare e a costruire sulle fondamenta gettate da una persona più di ogni altra (il suo predecessore Keir Starmer, ndr)", ha affermato Burnham. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gb, Andy Burnham confermato nuovo leader Labour: "Pronto a guidare"

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Andy Burnham becomes new leader of the Labour Party

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