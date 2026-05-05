Nelle ultime settimane, l'allenatore ha espresso chiaramente la volontà di confermare entrambi i giocatori, considerandoli elementi chiave per la squadra. La società sta valutando le prossime mosse in vista della fine del campionato, ma ancora non sono stati presi decisioni ufficiali riguardo alle future trattative o rinnovi. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il mercato estivo.

di Francesco Spagnolo Calciomercato Juventus, Gasperini spinge per la conferma sia di Celik che Pellegrini. Ma i bianconeri restano alla finestra pronti a cogliere l’occasione. Le manovre estive entrano nel vivo e, pur con una Roma impegnata a blindare i propri gioielli sotto la guida di Gian Piero Gasperini, le ripercussioni sul calciomercato della Juventus iniziano a farsi sentire. La ricerca di profili affidabili e pronti per il salto di qualità resta la priorità della dirigenza bianconera, che osserva con attenzione l’evolversi della situazione nella Capitale, specialmente per quanto riguarda alcuni profili difensivi e creativi. Come riferito da Gianluca Di Marzio, Gasperini tenta di trattenere Zeki Celik, consapevole della sua crescita esponenziale, il calciomercato della Juventus potrebbe accendersi proprio sulla corsia destra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, la decisione di Gasperini sugli obiettivi bianconeri Celik e Pellegrini. Cosa succederà a fine stagione

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