Roma Trigoria si riaccende | Gasperini senza Celik e Pellegrini al raduno

A un giorno dall'inizio del raduno, Trigoria si prepara a riaccendersi con la presenza dei giocatori. Tuttavia, l’allenatore dovrà fare a meno di Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, due elementi chiave, e di eventuali nuovi acquisti. Nessun altro dettaglio sui motivi di questa assenza o sulle decisioni future. La squadra si riunirà domani, con alcuni giocatori già presenti e altri ancora da definire.

Manca un giorno al raduno della Roma: domani Trigoria tornerà a popolarsi di giocatori, ma Gianpiero Gasperini dovrà fare a meno di due nomi pesanti come Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, oltre che di qualsiasi nuovo acquisto. Nonostante l’organico non ancora rinforzato sul mercato, in casa giallorossa filtra comunque grande voglia di ripartire dopo la scorsa stagione. Dybala c’è, Celik aspetta il Mondiale. Tra i convocati ci sarà invece Paulo Dybala, che ha rinnovato il contratto per un’altra stagione: il club deciderà in un secondo momento se far scattare l’opzione di prolungamento fino al 2028. Discorso diverso per Celik: il terzino turco è ormai a un passo dal rinnovo, ma potrà godersi qualche giorno di vacanza in più rispetto ai compagni per via degli impegni legati al Mondiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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