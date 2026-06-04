Via Massara ma Gasp è ancora senza ds | le ultime sul direttore sportivo della Roma

La Roma ha annunciato la separazione da Massara la scorsa settimana. Attualmente, il club non ha ancora nominato un nuovo direttore sportivo.

La Roma la scorsa settimana ha annunciato l’addio a Massara. Ad oggi però il club è senza direttore sportivo. Almeno ufficialmente. Infatti è stato trovato l’accordo per Tony D’Amico (scelta condivisa con Gasperini, ndr) ma l’Atalanta ancora non libera il suo ds. A smuovere le acque e dare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Quando Gasp non fece salire Massara sul pullman e tutti gli altri litigi tra il tecnico e l'ex ds della RomaIl tecnico non ha fatto salire l'ex direttore sportivo sul pullman prima di una partita.

Dopo Ranieri fuori Massara: la Roma cerca un nuovo direttore sportivoDopo l'addio di Ranieri, la dirigenza della Roma ha deciso di sostituire il direttore sportivo con un altro professionista.

Argomenti più discussi: Roma, ufficiale l'addio del ds Massara: quando Gasp, vedendolo, non salì sul pullman e tutti i loro litigi; Massara non è più il ds della Roma: Gasp attende D'Amico; Roma, risoluzione consensuale con Massara. Ora spazio a D'Amico; Massara-Roma, è finita: il taxi di Gasp, le incomprensioni e quel rapporto mai decollato.

Da quando #Gasperini ha fatto piazza pulita facendo mandare via #Ranieri e presto anche #Massara. La Roma ha cambiato marcia e ha preso la Champions. Il tempo ha dato ragione al Gasp! x.com

Tony D’Amico è il nome scelto dall'AS Roma per il ruolo di direttore sportivo. Tuttavia, per andare avanti, è necessaria la risoluzione del contratto con l'Atalanta: l'obiettivo è raggiungere un accordo con Percassi in questi giorni, i contatti sono già in corso. Appr reddit