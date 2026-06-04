Via Massara ma Gasp è ancora senza ds | le ultime sul direttore sportivo della Roma

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha annunciato la separazione da Massara la scorsa settimana. Attualmente, il club non ha ancora nominato un nuovo direttore sportivo.

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La Roma la scorsa settimana ha annunciato l’addio a Massara. Ad oggi però il club è senza direttore sportivo. Almeno ufficialmente. Infatti è stato trovato l’accordo per Tony D’Amico (scelta condivisa con Gasperini, ndr) ma l’Atalanta ancora non libera il suo ds. A smuovere le acque e dare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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