Il tecnico non ha fatto salire l'ex direttore sportivo sul pullman prima di una partita. Questo episodio si aggiunge a una serie di scontri tra i due, con il tecnico che ha più volte criticato pubblicamente l'ex ds. Nei prossimi giorni, il club rilascerà un comunicato ufficiale sulla separazione dal dirigente. La situazione tra le parti rimane tesa e oggetto di attenzione.

Sembrava poter essere l’inizio di una grande storia d’amore ed alla fine, invece, ognuno se ne andrà per la propria strada: Ricky Massara da una parte e Gian Piero Gasperini dall’altra. Adesso è arrivata anche a comunicazione ufficiale da parte della Roma: "risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara". Ma cosa non ha funzionato tra lo stesso Massara (tornato a Trigoria la scorsa estate per la sua terza avventura in giallorosso) e l’allenatore che ha riportato la Roma in Champions a 7 anni di distanza dall’ultima volta? Questione di chimica, di rapporti. E anche di punti di vista. "Posso dirvi che Ricky è una bravissima persona – ha detto Gasperini in una conferenza stampa di fine aprile -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando Gasp non fece salire Massara sul pullman e tutti gli altri litigi tra il tecnico e l'ex ds della Roma

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In realtà ho sentito il mio cuore fermarsi, accompagnato da una sensazione momentanea simile a un gasp, senza effettivamente ansimare. reddit