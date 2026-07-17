Diego Garavaglia ha annunciato di partire per gli Stati Uniti con l’obiettivo di cercare opportunità nel basket NCAA. Nonostante questa decisione, mantiene un legame con Milano e con la sua squadra di origine. La sua avventura all’estero prosegue, ma il desiderio di esplorare il campionato universitario americano è al centro dei suoi piani. Garavaglia è un giovane talento che vuole mettersi alla prova in un contesto diverso.

Continua la sua avventura all’estero, ma rimane pur sempre un figlio di Milano e della sua Olimpia. È Diego Garavaglia (nella foto), prospetto del 2007 del basket italiano che dopo aver caricato i bagagli dodici mesi fa in direzione Ulm in Germania, ora prova a fare il grande salto oltre oceano con il passaggio nel mondo dei college a Rutgers University. "Sarà senza ombra di dubbio un’esperienza di vita fantastica - dice proprio Garavaglia - e proprio questo è stato uno motivi decisivi della scelta. Mi permette una maggiore crescita personale. Il mondo della NCAA, anno dopo anno, si sta dimostrando sempre di più uno dei campionati più seguiti e prestigiosi del mondo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garavaglia, missione NCAA: "Vado a cercare l’America"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’America si prende i talenti italiani: perché i giovani del basket scappano in NCAANegli ultimi anni, diversi giovani talenti italiani nel basket hanno scelto di trasferirsi negli Stati Uniti per continuare la loro formazione...

Maldive, missione dei sub finlandesi per cercare i corpi degli italianiTre sub finlandesi sono arrivati alle Maldive per condurre ricerche subacquee alla ricerca dei corpi di italiani scomparsi in mare.