Negli ultimi anni, diversi giovani talenti italiani nel basket hanno scelto di trasferirsi negli Stati Uniti per continuare la loro formazione sportiva, lasciando il campionato nazionale. Tra questi ci sono Saliou Niang, Quinn Ellis, Elisèe Assui e David Torresani, che hanno optato per un percorso in un college americano. Fino a poco tempo fa, giocare in NCAA era considerato una possibilità tra le tante, ma negli ultimi anni questa scelta sembra aver acquisito maggiore attrattiva per i giovani atleti italiani.

Perché Saliou Niang, Quinn Ellis, Elisèe Assui e David Torresani hanno deciso di lasciare l’Italia per proseguire la loro carriera in un college americano? Fino a qualche anno fa giocare in NCAA rappresentava una delle tante opzioni da prendere in considerazione. Oggi per un giovane cestista europeo è la prima scelta. Conosciuta e apprezzata come competizione dilettantistica, il basket universitario americano si è trasformato a tutti gli effetti in un campionato professionistico. Ed è diventato la strada più comoda per strappare assegni milionari. Sotto questo aspetto l’Europa, e soprattutto l’Italia, non può competere. La conseguenza è un effetto a cascata: i club nazionali perdono i prospetti migliori senza essere tutelati a sufficienza, il movimento italiano non cresce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’America si prende i talenti italiani: perché i giovani del basket scappano in NCAA

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