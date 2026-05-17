Maldive missione dei sub finlandesi per cercare i corpi degli italiani

Tre sub finlandesi sono arrivati alle Maldive per condurre ricerche subacquee alla ricerca dei corpi di italiani scomparsi in mare. I sub sono esperti in immersioni fino a 100 metri di profondità e si stanno preparando per le operazioni di ricerca nelle acque dell’arcipelago. La loro missione si svolge in un’area specifica del tratto di mare interessato dall’incidente. Le autorità locali collaborano con i sub per facilitare le operazioni e raccogliere eventuali prove o corpi.

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Sono arrivati alle Maldive i tre sub provenienti dalla Finlandia specializzati in immersioni fino a 100 metri di profondità. Gli esperti, ingaggiati su richiesta del governo italiano, affiancheranno gli altri sommozzatori già impegnati nelle ricerche dei cinque italiani morti giovedì mattina durante un'immersione nell'atollo di Vaavu. Al momento è stato ritrovato solo il corpo senza vita di Gianluca Benedetti, mentre gli altri quattro risultano ancora dispersi. L'arrivo del team finlandese è stato confermato dal portavoce del governo maldiviano Mohamed Hussian Shareef al giornale locale "Sun". Shareef ha spiegato che le operazioni di ricerca sono state sospese temporaneamente dopo la morte di un sub in forza alla Maldives National Defence Force (MNDF), il sergente Mohammed Mahdi, coinvolto nella missione, ma riprenderanno domani mattina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maldive, missione dei sub finlandesi per cercare i corpi degli italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Join 1 Million Voices in the Our Father Prayer for Global Peace Sullo stesso argomento Maldive, arrivati tre sub finlandesi esperti per cercare corpi italianiTre subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per assistere nella ricerca in corso dei quattro italiani scomparsi... Maldive, tre esperti sub finlandesi tentano il recupero dei corpi: "In balia degli squali, non possiamo lasciarli lì"Proseguono le operazioni di recupero dei corpi senza vita degli italiani vittime della tragedia alle Maldive: un intervento definito ad alto rischio,... Arrivati alle Maldive tre sub esperti finlandesi, presto si immergeranno per cercare quattro italiani dispersi. La missione era stata sospesa in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane x.com Un subacqueo alla ricerca dei corpi di quattro italiani nelle Maldive muore in ospedale reddit Maldive, missione dei sub finlandesi per cercare i corpi degli italianiSono arrivati alle Maldive i tre sub provenienti dalla Finlandia specializzati in immersioni fino a 100 metri di profondità. Gli esperti, ... iltempo.it Maldive, in arrivo il super sub finlandese: organizzò una missione segreta (vietata) per recuperare le vittime di una tragedia in NorvegiaUn coraggioso sommozzatore delle Maldive ha perso la vita durante un’immersione di ricerca delle salme dei sub italiani. Ora sta arrivando un team internazionale per guidare ... ilmessaggero.it